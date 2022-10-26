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Олейников – об исчезновении Талалаева в матче с "Пари НН": не знаю, как это произошло

Вингер "Ахмата" Иван Олейников поделился подробностями увольнения Андрея Талалаева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Ахмат"
Грозненский коллектив официально объявил о расставании по итогам домашнего матча девятого тура Российской Премьер-лиги против "Пари Нижнего Новгорода". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:3.

"В тот момент я не был в раздевалке, а разминался на поле. Не знаю, как это произошло. Во втором тайме на скамейке его уже не было, но это и так известно. Видимо, Андрей Викторович остался в раздевалке и досматривал игру там. А с командой расстался на хорошей ноте, претензий к коллективу не было", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Позднее Талалаев был назначен главным тренером "Торпедо". Под его руководством черно-белые обыграли ЦСКА (1:0) в Кубке России и потерпели поражение от "Локомотива" в 13-м туре национального первенства (0:1). Наставник не полетел с командой на гостевую игру с "Ахматом" из-за болезни.


Олейников Ахмат Талалаев Нижний Новгород
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