– Со мной Карпин ни разу не общался? Думаю, он как раз узнал обо мне только в матче с "Ростовом", ха-ха. В сборную мне еще рановато, это мой первый сезон, – передает слова Олейникова "Чемпионат".
Иван Олейников перешел в "Ахмат" из футбольного клуба "Чайка" летом 2022 года на правах свободного агента. Контракт 24-летнего полузащитника с грозненским клубом рассчитан до лета 2023 года. Соглашение предусматривает опцию продления на два года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Олейникова в 450 тысяч евро. Иван является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне за "Ахмат" забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в семнадцати матчах в РПЛ и Кубке России.
Олейников: в сборную мне еще рановато, это мой первый сезон
Полузащитник грозненского "Ахмата" Иван Олейников ответил на вопрос о намерении получить вызов в сборную России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА