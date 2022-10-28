- Стычка Федотова и Абаскаля? Видел только заголовки. Не знаю, что там было. Что касается дисквалификации за эмоции, то мне с "Монако" судья тоже желтую влепил. Так что они не одни такие, - приводит комментарий Черчесова "Чемпионат".
КДК дисквалифицировал испанского главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля и российского наставника ЦСКА Владимира Федотова за конфликт, произошедший в перерыве матча РПЛ между ЦСКА и "Спартаком". Стычка случилась из-за того, что, по мнению тренера красно-белых, игрок армейцев не соблюдал принцип фейр-плей. Испанец побежал к скамейке ЦСКА, а россиянин назвал Абаскаля "клоуном" и предложил "уехать домой". Дисквалификация Абаскаля составила 1 матч, Федотова - 1 матч +1 условно. Испанский и российский специалисты отбыли свои дисквалификации в 14 туре.
Черчесов – о дисквалификации Абаскаля и Федотова: они не одни такие. Мне с "Монако" влепили желтую
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал дисквалификацию главных тренеров Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова после дерби ЦСКА - "Спартак".
Фото "Ференцварош"