- Мы не ставим высоких целей. Возможно, будем корректировать их после окончания первой части сезона. Все будет зависеть от того, сколько очков мы наберем. На данном этапе задача остается быть в первой десятке. Пока успешно с ней справляемся, - приводит слова Еремякина "СЭ"
"Оренбург" возглавляет чешский специалист Марцел Личка. Команда находится на 8 месте, имея в своем активе 22 очка. Оренбургская команда не проигрывает на домашнем поле уже семь матчей подряд - шесть побед и одна ничья. Это второй результат в лиге по домашнем победам. Последнее поражение было в 1 туре в матче против "Крыльев Советов" (2:4).
28 октября в 15 туре РПЛ "Оренбург" дома обыграл "Факел" со счетом 4:1.
Президент "Оренбурга" Еремякин: на данном этапе задача остается быть в первой десятке
Президент "Оренбурга" Еремякин сообщил о том, какая задача стоит на сезон в РПЛ перед командой.
Фото: ФК "Оренбург"