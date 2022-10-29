– Это дерби команд, болельщики которых исторически с уважением друг к другу относятся. Конечно, "Спартак" является фаворитом. Возвращаются Промес и Абаскаль. "Торпедо" показало характер в недавней игре и не дал ЦСКА себя обыграть. Так что будет непростой матч. Если "Спартак" забьет в начале, все сложится для него хорошо. "Спартаку" нельзя терять очки в погоне за "Зенитом", – цитирует Тихонова "Metaratings".
"Спартак" примет на своем поле "Торпедо" завтра, 30 октября. Команды не встречались друг с другом с 2015 года. "Спартак" после четырнадцати сыгранных матчей идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков. "Торпедо" идут предпоследними. Главным тренером команды недавно был назначен Андрей Талалаев. В предыдущем туре "Торпедо" на выезде уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1, а "Спартак" дома крупно обыграл подмосковные "Химки" (5:0).
Тихонов: "Спартаку" нельзя терять очки в погоне за "Зенитом"
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 15-го тура Российской премьер-лиги против "Торпедо".
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