– У "Химок" очень много проблем, которые им нужно решать. Знаю тренерскую философию Гогниева, но многие решения удивляют. Он хочет играть в атаку, но у него серьезные проблемы в обороне, которые до сих пор не решены. В клубе РПЛ он с такими результатами долго не протянет, – приводит слова Пименова "СЭ".
По итогам пятнадцати сыгранных туров "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Спартак Гогниев возглавил подмосковный клуб 1 сентября 2022 года. До этого он работал с "Аланией" в Футбольной национальной лиге, с которой в предыдущем сезоне дошел до полуфинала Кубка России, где уступил московскому "Динамо". Этой же команде он уступил и сегодня, уже у руля "Химок". "Динамо" на своем поле добились крупной победы со счетом 6:1 в рамках пятнадцатого тура РПЛ. В следующем туре "Химки" примут на своем поле "Оренбург", который в предыдущем сезоне выступал в ФНЛ, а теперь идет восьмым в турнирной таблице РПЛ. Сегодня Спартак Гогниев был удален в перерыве матча за пререкания с главным арбитром встречи Яном Бобровским.
Пименов – о Гогниеве в "Химках": знаю его философию, но в клубе РПЛ он так долго не протянет
Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов высказался о работе Спартака Гогниева в подмосковных "Химках".
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