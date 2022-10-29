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Юрий Нагорных: "Локомотив" набирает обороты. Будем еще добавлять

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал результат матча 15-го тура РПЛ "Локомотив" – ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Локомотив"
– Думаю, все увидели, что команда работает, добавляет. Хочу поблагодарить игроков, тренеров и болельщиков, которые сегодня пришли поддержать команду. Это очень правильно и важно в такие сложные моменты. Думаю, что мы набираем обороты. Наверное, все-таки более справедливой сегодня была бы ничья, но это спорт – были моменты, мы их не использовали. Будем еще добавлять. Судья сегодня отработал правильно, по-моему, – цитирует Нагорных "РБ Спорт".

"Локомотив" вчера принимал на своем поле ЦСКА в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник "армейцев" Хесус Медина. На 89-й минуте Егор Ушаков, вышедший на поле вместо Медины, забил второй мяч, но главный арбитр встречи Артем Любимов отменил его после просмотра VAR за фол Ушакова на Баринове. ЦСКА по итогам пятнадцати сыгранных туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" остается четырнадцатым, находясь в зоне стыковых матчей. До "Торпедо", который идет последним и сегодня сыграет в гостях со "Спартаком", – три очка.


Нагорных Локомотив
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