– Чувствую себя хорошо, восстанавливаюсь. Вернусь ли в общую группу на зимних сборах? Пока не знаю, честно. Трудно предсказать, – приводит слова Дивеева "РБ Спорт".
Напомним, что Игорь Дивеев получил серьезное повреждение в десятом туре РПЛ против "Торпедо". У Игоря был диагностирован перелом большеберцовой кости. По ориентировочным срокам он должен был вернуться в строй в конце декабря 2022 года. После пятнадцати сыгранных матчей его клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 29 очков. Вчера "армейцы" на выезде обыграли "Локомотив" со счетом 1:0. В этой встрече в основе ЦСКА дебютировал 18-летний защитник Матвей Лукин.
Дивеев: не знаю, вернулись ли в общую группу ЦСКА на зимних сборах
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своем восстановлении после тяжелой травмы.
Фото: Global Look Press