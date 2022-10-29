– Ну вот вышел "Локомотив" в три центральных, а такой мяч пропустил... Надо отрывать одно место за такие ошибки Едваю и Тикнизяну. Видно же было, что пойдет навесная передача. Так занимайте позиции, разбирайте игроков! А они на месте стоят. Едвай еще дернулся, а Тикнизян вообще не побежал. Где они были? Позиционно железнодорожники играют просто бездарно, – цитирует Тарханова "СЭ".
"Локомотив" принимал на своем поле ЦСКА вчера, 29 октября, в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. "Армейцы" открыли счет в первом тайме – отличился полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Его гол стал единственным в этом матче. На 89-й минуте мяч в ворота "Локомотива" забил Егор Ушаков, вышедший на замену вместо Медины во втором тайме, но гол Ушакова был отменен. Главный арбитр встречи Артем Любимов после видеоповтора рассмотрел нарушение правил со стороны Егора. "Локомотив" остается на четырнадцатом месте в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Тарханов – по итогам дерби "Локомотив" – ЦСКА: за такие ошибки Едваю и Тикнизяну надо оторвать кое-что
Известный российский тренер Александр Тарханов раскритиковал защитников "Локомотива" за эпизод с голом в матче 15-го тура РПЛ с ЦСКА.
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