– Для меня тройка лучших в РПЛ сейчас – это Промес, Малком и Вендел. На первое место поставлю Промеса, исходя из статистики, зная, как он решает в команде. В "Зените" решает ряд игроков – могут забить многие, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
По итогам первого круга РПЛ на счету у полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса 12 голов и 6 результативных передач, у атакующего полузащитника "Зенита" Малкома – 11 забитых мячей и 7 голевых передач. Центральный полузащитник "Зенита" Вендел набрал за четырнадцать матчей семь голов и две результативных передачи. "Спартак" по итогам первого круга чемпионата России занимает второе место, отставая от лидирующего "Зенита" на семь очков.
Александр Мостовой: для меня тройка лучших в РПЛ сейчас – это Промес, Малком и Вендел
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Мостовой высказал свое мнение о лучшем игроке первого круга Российской премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"