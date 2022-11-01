"Для меня "Химки" — главное разочарование первой части РПЛ. Команда с хорошим подбором игроков опустилась с седьмого места в зону вылета. Я работал там, меня разочаровывает нынешнее положение "Химок". Команда тонет", - цитирует специалиста "Чемпионат".
С момента последней победы "Химок" в официальном матче прошло почти 4 месяца – в начале августа коллектив еще под руководством Сергея Юрана набрал 3 очка в четвертом туре Российской Премьер-лиги против "Торпедо". С того момента в клубе дважды сменился наставник – после Юрана химчан возглавлял Николай Писарев. Он был отправлен в отставку в конце августа, после чего пост главного тренера занял Спартак Гогниев.
Юран: "Химки" с хорошим подбором игроков опустились в зону вылета. Это главное разочарование
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о результатах подмосковного коллектива после его отставки.
Фото: РПЛ