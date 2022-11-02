– Почему заменили Глушакова? Он что, один плохо играл? Не видел такого. Он лидер и капитан. Пусть посмотрит статистику. А на эмоциях убирать лидера и ведущего игрока неправильно. Пусть он лучше подумает о другом, кого ставит в состав – например, о Садыгове. Пусть объяснит, почему он играет, за какие заслуги. Если он качественный тренер, пусть объяснит, почему играет Садыгов, – цитирует Кузнецова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" принимало на своем поле подмосковные "Химки" 29 октября, в матче 15-ого тура Российской премьер-лиги. Главный тренер гостей Спартак Гогниев заменил капитана команды Дениса Глушакова 35-й минуте игры. Хозяева отличились целых шесть раз – голы забивали Нгамалё, Макаров, Смолов, Тюкавин и дважды Гладышев. Гости забили единственный свой мяч в самой концовке – пенальти на 93-й минуте реализовал нападающий "Химок" Илья Садыгов. Спартак Артурович Гогниев был удален в перерыве матча за две желтые карточки, показанные за пререкания с главным арбитром встречи.
Дмитрий Кузнецов: Гогниев меняет Глушакова, но ничего не говорит, почему ставит Садыгова
Экс-капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на обратную замену капитана "Химок" Дениса Глушакова в матче 15-ого тура РПЛ с "Динамо" (6:1).
Фото: "Матч ТВ"