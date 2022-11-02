– Отмечу Селихова, который вернулся в основу "Спартака", Сафонова, который стабильно показывает себя на высоком уровне, но, к сожалению, не без ошибок. Еще есть Шунин и Песьяков. Хотел бы также отметить Бабурина, который периодически в экстремальных условиях проявляет себя и свой класс. Хочу выделить и Никиту Гойло, который проявляет себя в "Пари НН", – цитирует Малафеева "Чемпионат".
Александр Селихов выступает за московский "Спартак" с января 2017 года. В октябре 2022 года он подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне у Селихова тринадцать матчей за красно-белых в РПЛ и один за Суперкубок России. В чемпионате России Александр провел пять "сухих" игр, недавно признавался лучшим футболистов во встрече "Спартак" – "Химки" (5:0). Вячеслав Малафеев закончил свою игровую карьеру летом 2016 года. На счету Малафеева 328 матчей в чемпионатах России, 121 из которых без пропущенных голов.
Малафеев: среди вратарей по первому кругу РПЛ отмечу Селихова и еще нескольких игроков. У Сафонова не без ошибок
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, какие голкиперы, по его мнению, лучше всего себя проявили в первом круге РПЛ.
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