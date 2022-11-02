Футбольный клуб "Звезда" из Санкт-Петербурга вышел в 1/8 Кубка России, обыграв на выезде "Родину" со счетом 4:3

В дерби столиц в рамках 1/16 Кубка России "Звезда" из Санкт-Петербурга обыграла на выезде "Родину" из Москвы (4:3). Дмитрий Комбаров выводит клуб в следующий раунд.

Фото: ФК "Звезда"





За 90 минут игрового времени было забито семь мячей. Счет открыли хозяева – на 27-й минуте отличился Игорь Андреев. Затем гости сравнивали счет дважды и сами вышли вперед на 63-й минуте благодаря голу Дмитрия Суконкина. Преимущество гостей четвертым мячом укрепил Павел Кудряшов, забивший на 71-й минуте. Хозяева забили свой третий мяч на 82-й минуте – пенальти реализовал 25-летний воспитанник



"Звезда" под руководством Дмитрия Комбарова одерживает гостевую победу со счетом 4:3 и выходит в следующий этап Кубка России. "Родина", возглавляемая Дмитрием Парфеновым, покидает турнир. Матч Пути регионов в Кубке России (1/16 финала) между московской "Родиной" и "Звездой" из Санкт-Петербурга прошел сегодня, в 14:00 по московскому времени, на стадионе "Янтарь".За 90 минут игрового времени было забито семь мячей. Счет открыли хозяева – на 27-й минуте отличился Игорь Андреев. Затем гости сравнивали счет дважды и сами вышли вперед на 63-й минуте благодаря голу Дмитрия Суконкина. Преимущество гостей четвертым мячом укрепил Павел Кудряшов, забивший на 71-й минуте. Хозяева забили свой третий мяч на 82-й минуте – пенальти реализовал 25-летний воспитанник ЦСКА Астемир Гордюшенко. Но сравнять счет "Родине" так и не удалось."Звезда" под руководством Дмитрия Комбарова одерживает гостевую победу со счетом 4:3 и выходит в следующий этап Кубка России. "Родина", возглавляемая Дмитрием Парфеновым, покидает турнир.