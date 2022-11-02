"Верю, что мы можем составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство. Мы для этого тренируемся и играем — чтобы занимать только первое место. Для молодого футболиста важно выходить на каждый матч, показывать свои способности и доказывать тренеру, что ты чего-то стоишь", - цитирует 18-летнего футболиста Metaratings.
Лукин дебютировал в чемпионате России, сыграв против "Локомотива" в 15-м туре национального первенства. Он вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч, встреча завершилась минимальной победой "армейцев" -1:0.
ЦСКА замыкает топ-3 Премьер-лиги по итогам первой части турнира. Подопечные Владимира Федотова набрали 29 очков в 15-ти встречах и отстают от лидирующего в таблице "Зенита" на 10 баллов.
18-летний игрок ЦСКА Лукин: мы можем составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство
Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о шансах красно-синих навязать конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА