По информации источника, Литвинов возобновил тренировки с основной командой, но выполняет упражнения с ограничениями. Скорее всего, он окажется в заявке на матч 16-го тура РПЛ против "Сочи" 5 ноября. Руслан может полностью восстановиться к игре против "Зенита" в групповом этапе Кубка России, запланированной на 27 ноября.
21-летний полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустил три последних матча своего клуба из-за повреждения, полученного в матче тринадцатого тура против ЦСКА, когда Руслан был заменен в перерыве на Антона Зиньковского. Незначительное мышечное повреждение – таким был предположительный характер повреждения у Литвинова. В текущем сезоне Руслан принял участие в пятнадцати матчах за "Спартак", использовался как в центре полузащиты, так и в центре обороны. Забил один мяч, отдал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
Metaratings: полузащитник "Спартака" Литвинов может восстановиться к матчу с "Зенитом"
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов возобновил тренировки с основной командой.
Фото: Чемпионат.com