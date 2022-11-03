– "Зенит" – безоговорочный фаворит за чемпионство. И должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы "Зенит" отдал чемпионство. Впрочем, это спорт. И "Спартак", и ЦСКА, и другие клубы в футбол играть по нашим меркам умеют. Поэтому я бы не стал ничего исключать, – цитирует Губерниева "Metaratings".
По итогам пятнадцати сыгранных туров и всего первого круга Российской премьер-лиги "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 39 очков на счету. Ближайшим преследователем является московский "Спартак", отстающий от "Зенита" на семь очков (32 очка). Третью и четвертую строчку занимают ЦСКА и "Ростов", у которых по 29 очков. В предыдущем туре "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 1:0 и победным голом в концовке. ЦСКА добился гостевой победы над "Локомотивом" (1:0), а "Спартак" дома набрал три очка против "Торпедо" (также 1:0).
Губерниев: должно произойти что-то из ряда вон выходящее, чтобы "Зенит" отдал чемпионство
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, кто может побороться с "Зенитом" за первое место в РПЛ.
Фото: РИА Новости