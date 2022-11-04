- В судействе ФНЛ есть скандалы, просто это никому неинтересно. Но проблема есть. Каманцев говорил, что среди судей должна быть конкуренция. Но ее нет. За спиной судей РПЛ нет перспективных судей из ФНЛ. Есть пара-тройка ребят, но все остальные - нет, - передает слова Федотова Sport24.
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза после каждого тура чемпионата России разбирает спорные эпизоды судейства и выявляет ошибки действующих арбитров лиги, однако даже после грубых ошибок рефери вновь получают назначения на матчи из-за дефицита количества судей, допущенных к работе в РПЛ. По итогам 15 тура РПЛ 7 из 8 работавших на матчах главных рефери получили в телеграм-канале экс-арбитра Игоря Федотова неудовлетворительные оценки.
Экс-арбитр Федотов: среди судей должна быть конкуренция, но ее нет. За спиной судей РПЛ нет перспективных судей из ФНЛ
Экс-рефери Игорь Федотов высказался о проблеме с подготовкой новых судейских кадров для Российской премьер-лиги.
Фото: РФС