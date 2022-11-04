– Летом руководство и тренерский штаб говорили, что нужно побороться с "Зенитом" за чемпионство, настраивали нас на такой сценарий, придавали уверенность. Все в команде реально были заряжены на это, а не за выживание – мы же представляем "Локомотив". Сейчас все в команде пытаются исправить ситуацию. Обещаю, мы сделаем все, чтобы вернуть клуб на прежние позиции. Туда, где его привыкли видеть болельщики, – цитирует Макгеева "СЭ".
После пятнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всего первого круга московский "Локомотив" занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. На счету у "железнодорожников" двенадцать очков, они располагаются в зоне стыковых матчей. До зоны вылета, где находятся подмосковные "Химки" и московское "Торпедо" – три очка. В предыдущем туре "Локомотив" дома уступил ЦСКА со счетом 0:1, в ближайшем туре сыграют на выезде против "Урала". "Зенит" же располагается на привычном первом месте, ближайший преследователь в виде "Спартака" отстает от них на семь очков.
Магкеев: летом руководство и тренеры "Локомотива" ставили задачу бороться за чемпионство с "Зенитом"
Игрок московского "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал о целях команды на сезон, которые были перед его стартом и сопоставил их с нынешним положением.
Фото: "СЭ"