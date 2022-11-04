Команды встречались в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Встреча закончилась победой "Химок" (2:0), которая стала для подмосковного клуба первой с августа.
"В футболе ты играешь ради голов. Мы приехали покатать мяч, поиграть в красивый футбол, сделать 150 передач назад и думать, что соперник сам себе забьет гол. Я очень расстроен и зол, потому что такая игра с нашей стороны — это абсурд", - цитирует Личку "Матч ТВ".
"Оренбург" после этого поражения остался на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, но может опуститься на одно место, если "Сочи" в 16-м туре переиграет "Спартак".
Тренер "Оренбурга" Личка: приехали покатать мяч, сделать 150 передач назад и думать, что соперник сам себе забьет
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка прокомментировал поражение от "Химок" (0:2).
Фото: РИА Новости