Напомним, Айртон перебрался во "Фламенго" в марте этого года на правах аренды из "Спартака". С того момента защитник провел 37 матчей за новый клуб, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.
Как сообщает источник, "Фламенго" заинтересован в выкупе защитника "Спартака" и готов приступить к переговорам.
Срок арендного соглашения игрока истекает в конце этого календарного года. При этом у "Фламенго" есть право выкупа за 9 млн евро, но ранее сообщалось, что бразильский клуб хотел бы сократить сумму возможного трансфера.
Источник: Lance
Lance: "Фламенго" хочет выкупить Айртона из "Спартака"
"Фламенго" рассчитывает выкупить защитника "Спартака" Лукаса Айртона, который выступает в клубе на правах аренды.
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