"Если он уйдет в лучшую команду, мы скажем ему спасибо за работу. И будем желать всего хорошего. Он сделал большой шаг вперед, поедет в сборную России. Он это заслужил. Если у него будет хорошее предложение, мы не будем его держать", - приводит слова Лички "СЭ".
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
В нынешнем сезоне Сычевой провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи. Он идет в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата России.
Личка: если у Сычевого будет хорошее предложение, мы не будем его держать
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка заявил, что в клубе не хотят любой ценой удерживать Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"