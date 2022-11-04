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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
14:00
СпартакНе начат
П1 3X 3.65П2 2.3
Факел
16:30
КраснодарНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.6
Зенит
16:30
АхматНе начат
П1 1.16X 8.2П2 17
ЦСКА
19:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.33X 5.4П2 9.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
18:00
БрайтонНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.29
Лидс Юнайтед
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.73X 3.95П2 4.8
Манчестер Сити
18:00
ФулхэмНе начат
П1 1.14X 9.4П2 18
Ноттингем
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.7
Эвертон
20:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
КадисНе начат
П1 2.3X 3.05П2 3.6
Вальядолид
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.91X 3.65П2 4.1
Сельта
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.29X 3.25П2 3.35
Барселона
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.11X 11П2 22

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СассуолоНе начат
П1 2.95X 3.5П2 2.4
Салернитана
17:00
КремонезеНе начат
П1 2.26X 3.45П2 3.25
Аталанта
20:00
НаполиНе начат
П1 3.15X 3.55П2 2.27
Милан
22:45
СпецияНе начат
П1 1.25X 6.4П2 12

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3X 3.6П2 2.32
Майнц
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.08X 3.6П2 3.55
Герта
17:30
БаварияНе начат
П1 8.8X 6.6П2 1.29
Боруссия Д
17:30
БохумНе начат
П1 1.28X 6.4П2 10
Аугсбург
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 4.4X 4П2 1.78
Вердер
20:30
Шальке-04Не начат
П1 1.62X 4.4П2 5.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
19:00
СтрасбургНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Анже
23:00
ЛансНе начат
П1 5.6X 4.2П2 1.61
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Кавазашвили – об Айртоне: зачем он нужен "Спартаку"? Кто будет играть за клуб, который ненавидит?

Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию, что защитник "Фламенго" Айртон не хочет возвращаться в московский коллектив после окончания аренды.
Фото: Getty Images
"Если Айртон не хочет, зачем он нужен? Кто будет играть за клуб, который ненавидит, или чувствует неприязнь, болеет за другую команду? Значит, Айртон на сегодняшний день или политизированный футболист, или человек, которому важны свои принципы", — цитирует Кавазашвили "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Фламенго" намерен выкупить Айртона у "Спартака" и готов к переговорам с красно-белыми.
Позднее сообщалось, что бразильский защитник не горит желанием возвращаться в столичный коллектив и хочет продолжить выступать за "Фламенго".

Напомним, коллектив из чемпионата Бразилии договорился со "Спартаком" об аренде Айртона в марте 2022 года.


Айртон Спартак Кавазашвили Фламенго
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