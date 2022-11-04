"Если Айртон не хочет, зачем он нужен? Кто будет играть за клуб, который ненавидит, или чувствует неприязнь, болеет за другую команду? Значит, Айртон на сегодняшний день или политизированный футболист, или человек, которому важны свои принципы", — цитирует Кавазашвили "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Фламенго" намерен выкупить Айртона у "Спартака" и готов к переговорам с красно-белыми.
Позднее сообщалось, что бразильский защитник не горит желанием возвращаться в столичный коллектив и хочет продолжить выступать за "Фламенго".
Напомним, коллектив из чемпионата Бразилии договорился со "Спартаком" об аренде Айртона в марте 2022 года.
Кавазашвили – об Айртоне: зачем он нужен "Спартаку"? Кто будет играть за клуб, который ненавидит?
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию, что защитник "Фламенго" Айртон не хочет возвращаться в московский коллектив после окончания аренды.
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