"Верю, что теперь попрёт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось. Гогниев в нас верит — мы это чувствуем. Думаю, что сейчас всё будет хорошо", - цитирует Садыгова "Чемпионат".
В пятницу, 4 ноября "Химки" сумели прервать серию поражений, обыграв на своем поле "Оренбург" (2:0) в стартовом матче 16-го тура РПЛ. Эта победа стала первой для подмосковной команды с августа, когда ее еще тренировал Сергей Юран. Серия "Химок" без побед насчитывала 15 матчей.
Благодаря этой победе "Химки" догнали по очкам "Локомотив", который сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице, но опережает команду Спартака Гогниева из-за победы в личной встрече.
Садыгов: Гогниев в нас верит - мы это чувствуем. Верю, что теперь попрет
Нападающий "Химок" Илья Садыгов поделился мнением о прерванной неудачной серии его команды.
Фото: ФК "Химки"