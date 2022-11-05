"Я целую руки каждому селекционеру "Спартака". Именно благодаря ним Квинси Промес вернулся в Москву, сейчас в отличном настроение и забивает много важных голов. Это сейчас лучший игрок не только "Спартака", но и всего Чемпионата России", - цитирует Рианчо Sport24.
Напомним, Промес вернулся в "Спартак" в феврале прошлого года. Ранее голландец уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы и становился в составе команды чемпионом России.
В нынешнем сезоне в активе Промеса 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Прямо сейчас Квинси единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ и лидирует по системе гол+пас.
Рианчо: Промес - лучший игрок Чемпионата России. Целую руки каждому селекционеру "Спартака" за его возвращение
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высоко оценил уровень игры Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"