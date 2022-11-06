- Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду — это мечта каждого футболиста. Есть понимание: чтобы попасть в окончательный список, необходимо доказывать свою состоятельность на поле, в частности в двух оставшихся матчах чемпионата. Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной, - приводит комментарий Садулаева "СЭ".
Напомним, главный тренер Сборной России со своим тренерским штабом огласил расширенный список игроков на матч против Таджикистана, в с составе 41 игрок, в том числе 22-летний вингер "Ахмата" Лечи Садулаев, который попал в список впервые в карьере. Окончательная заявка на матч будет опубликована позже. В этом сезоне игрок сыграл в 17 матчах во всех турнирах. В них Садулаев забил 2 мяча и отдал 3 ассиста.
17 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября национальная команда сыграет против Узбекистана.
Садулаев: чтобы попасть в окончательный список, необходимо доказывать свою состоятельность на поле
Полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев прокомментировал попадание в расширенный список сборной России на товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана.
Фото: ФК "Зенит"