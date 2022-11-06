"Конечно, шансы есть. Наравне с тем же "Спартаком" и ЦСКА можем бороться за титул. Мы уже играли с ЦСКА дома 0:0 и "Динамо" обыграли 2:1 — мы можем побороться", - цитирует слова Щетинина "Матч ТВ".
После 16 туров РПЛ "Ростов" идет третьим в турнирной таблице. В активе команды Валерия Карпина 32 набранных очка. Она на одно очко отстает от "Спартака", на семь - от "Зенита". В последнем туре ростовчане на своем поле переиграли "Динамо" (2:1). Забитыми мячами отметились Кирилл Щетинин и Данил Глебов.
Полузащитник "Ростова" Щетинин: можем бороться за титул наравне со "Спартаком" и ЦСКА
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин поделился мнением о перспективах "Ростова" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Ростов"