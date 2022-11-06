"С "Зенитом" можно играть. Мы им проиграли, но сами себе проблемы создали. Какими-то обрезами, неправильными решениями. Не скажу, что против "Зенита" очень тяжело играть. Да, у них сильные футболисты, нас тогда просто не простили", - цитирует игрока "РБ Спорт".
"Ростов" успел сыграть с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в начале октября – встреча 11-го тура Российской Премьер-лиги завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Единственный мяч южан в ворота сине-бело-голубых забил форвард Николай Комличенко.
Ростовчане занимают третье место в таблице национального первенства, набрав 32 очка в 16 матчах.
Глебов: не скажу, что против "Зенита" очень тяжело играть
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов поделился мнением о борьбе с "Зенитом" за лидирующие позиции в РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"