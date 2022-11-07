- Будут ли подтравливать в команде Пиняева как одного из самых молодых игроков в истории сборной России? Да, думаю, немножко подтравят, но это нормально. Чувствуется ли в последних матчах, что он становится лидером команды? Да, молодец, прибавляет от матча к матчу. Думаю, его ждет серьезный карьерный рост и великое будущее, - передает слова Солдатенкова Metaratings.ru.
Ранее официальный сайт сборной России опубликовал окончательный состав национальной команды на сбор в ноябре 2022 года, в ходе которого пройдут выездные товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана. 25-летний центральный защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и 18-летний вингер волжан Сергей Пиняев впервые в своей карьере получили вызов в сборную России.
Солдатенков: Пиняев прибавляет от матча к матчу, его ждет великое будущее
Защитник "Крыльев Советов" и сборной России Александр Солдатенков прокомментировал вызов в национальную команду своего 18-летнего одноклубника Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"