- Думаю, "Ростову" по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Всё возможно, - передает слова Гацкана "РБ Спорт".
В матче 16 тура Российской премьер-лиги "Ростов" победил на своем поле московское "Динамо" со счетом 2:1. В составе желто-синих две результативных передачи отдал нападающий Николай Комличенко, забитыми мячами отметились полузащитник Кирилл Щетинин и опорный хавбек Данил Глебов, ответный гол бело-голубых на счету форварда Константина Тюкавина. В турнирной таблице чемпионата "Ростов" с 32 набранными очками занимает третье место, отставая на 1 очко от идущего вторым "Спартака" и на 7 очков - от лидирующего "Зенита".
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Гацкан: "Ростову" по силам побороться за чемпионство в этом сезоне, команда показывает, что готова к этому
Экс-опорный полузащитник "Ростова" Александр Гацкан высказал мнение о перспективах желто-синих в текущем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"