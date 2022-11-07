– Это отличная новость. Очень рад, что вызван в сборную. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Но скажу честно, сейчас в голове только игра чемпионата против "Спартака", – передает слова Карпукаса "Sport24".
Вчера вечером был объявлен окончательный список сборной России, футболисты из которого отправятся вместе с Валерием Карпиным и тренерским штабом на ноябрьский учебно-методический сбор. 17 и 20 ноября пройдут товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана. Артем Карпукас в текущем сезоне провел семнадцать матчей за "Локомотив", провел на поле в сумме 1304 минуты. На его счету один забытый мяч в РПЛ – победный в ворота московского "Торпедо". В предстоящем туре "Локомотив" примет на своем поле "Спартак". Игра состоится 12 ноября, в субботу. Стартовый свисток раздастся в 19:30 по московскому времени.
Карпукас – о вызове в сборную: это отличная новость, но сейчас в голове только игра чемпионата против "Спартака"
Полузащитник московского "Локомотива" Артем Карпукас отреагировал на свой дебютный вызов в сборную России.
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