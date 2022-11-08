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ЖиронаНе начат
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Атлетик
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ВальядолидНе начат
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Осасуна
23:30
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.58

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Наполи
20:30
ЭмполиНе начат
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Специя
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УдинезеНе начат
П1 3.85X 3.6П2 2
Кремонезе
22:45
МиланНе начат
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Вольфсбург
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Штутгарт
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ГертаНе начат
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Бавария
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Григорий Иванов: все клубы, не имеющие ограничений, зарабатывают хорошие деньги, а у "Урала" не получается из-за Fan ID

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему в текущем сезоне у клуба не получается зарабатывать на домашних матчах.
Фото: ФК "Урал"
- Этот сезон отличается от прошлых из-за посещаемости. Мы одними из первых ощутили на себе действие карты болельщика. Понимаем, что это закон, соблюдаем его. Но удивляет одно: в мае на матч со "Спартаком" на стадион пришли 26 тысяч зрителей, а в августе - почти 9 тысяч. А ведь весной было холоднее. Нам говорят: надо зарабатывать деньги. И все клубы, не имеющие ограничений, зарабатывают хорошие деньги. А у нас пока не получается. И в этом большая разница между прошлым и этим сезонами, - передает слова Иванова Matchtv.ru.

С начала текущего сезона на пяти стадионах Российской премьер-лиги была введена в действие система Fan ID, при которой каждый желающий попасть на матч должен предварительно оформить цифровую карту болельщика, дающую персональную идентификацию. Одним из участников этого эксперимента стал домашний стадион "Урала" "Екатеринбург Арена", также система работает на "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене", стадионах "Фишт" и "Нижний Новгород". Введение Fan ID привело к бойкоту матчей РПЛ со стороны фанатских объединений и резкому снижению посещаемости стадионов. С весенней части сезона эту систему планируется распространить на все арены РПЛ.


Урал Иванов Г Fan ID
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