- Еще впереди целый круг, поэтому всё впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае, - передает слова Хлусевича Sport24.
После 16 туров Российской премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", в активе которого 39 набранных очков. Московский "Спартак" отстает на 6 баллов, набрав в 16 матчах 33 очка. На третьей строчке с 32 набранными очками находится "Ростов".
Хлусевич: "Спартак" будет бороться за чемпионство, впереди еще целый круг
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич ответил на вопрос о перспективах борьбы за чемпионство в текущем сезоне.
Фото: РПЛ