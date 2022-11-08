- Мы будем это обсуждать в ближайшее время. Бюджет будет определяться в зависимости от задач на трансферное окно, - приводит комментарий Пивоварова Sport 24.
"Динамо" располагается на 5 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 26 очков. Команду возглавляет 54-летний сербский специалист Славиша Йоканович. В детнее трансферное окно к бело-голубым присоединились защитники Николас Маричаль, Роберто Фернадес и Эли Даса. Также состав пополнили опорный полузащитник Матиас Норманн и нападающий Николас Нгамале.
Гендиректор "Динамо" – о бюджете: он будет определяться в зависимости от задач на трансферное окно
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о том, как будет определяться бюджет клуба на зимнее трансферное окно.
фото: ФК "Динамо"