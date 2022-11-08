"Не попали в заявку, ну и что? Уровень чемпионатов в Европе и Америке выше, чем в Российской Премьер-Лиге. Вполне нормально, что не пригласили. Они не такие классные, чтобы играть за сборную Бразилии на чемпионате мира", — цитирует тренера "Чемпионат".
Чемпионат мир в этом году пройдет в Катаре с ноября по декабрь. Действующим победителем мирового первенства является национальная команда Франции.
В составе "Зенита" играют семь футболистов с бразильским паспортом: голкипер Иван, защитники Родригао и Дуглас Сантос, а также полузащитники Вендел, Малком, Клаудиньо и Густаво Мантуан.
Петржела: бразильцы "Зенита" не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался об отсутствии бразильских футболистов клуба в заявке сборной на чемпионат мира 2022.
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