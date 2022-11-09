– Есть ли уже какой-то интерес к Тюкавину? Слухов много. Кто-то звонит, да. Кому нужно, пусть обращаются в клуб, будем общаться. Просто так куда-либо переходить – смысла нет. Если поступит предложение, будем общаться, – приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. В текущем сезоне принял участие в девятнадцати матчах за клуб, проведя на поле в сумме 694 минуты. Константин часто начинает игры на скамейке запасных, стабильно выходит на замену и нередко забивает. В текущем сезоне у Тюкавина насчитывается пять голов и три результативные передачи. Контракт Константина Тюкавина с московским "Динамо" действует до лета 2024 года и подразумевает возможность продления соглашения еще на один год.
Агент – о будущем Тюкавина: просто так куда-либо переходить – смысла нет. Если поступит предложение, будем общаться
Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Soccer.ru