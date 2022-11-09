"От многих людей я слышу этот вопрос, слышу, что мы с Малкомом можем получить гражданство РФ, и если так будет лучше для клуба, никаких проблем в том, чтобы получить российский паспорт, для нас нет. Но говорить, что я хочу играть за сборную России, было бы неправильно. Наоборот, я считаю, что за российскую сборную должны играть российские футболисты. В данный момент я вообще об этом не думаю", - цитирует Клаудиньо "Чемпионат".
Напомним, ранее появлялась информация, что бразильские полузащитники "Зенита" Клаудиньо и Малком могут получить российские паспорта, чтобы выступать за сборную России. Информацию об этом частично подтверждал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Клаудиньо выступает за "Зенит" с августа прошлого года, когда перебрался из бразильского "РБ Брагантино". Сине-бело-голубые отдали за полузащитника около 12 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал семь результативных передач. Контракт Клаудиньо с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Клаудиньо: за сборную России должны играть российские футболисты
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо прокомментировал информацию о том, что он может в будущем выступать за сборную России.
Фото: ФК "Зенит"