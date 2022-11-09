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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
1 - 0 1 0
ХетафеПерерыв
П1 1.3X 4.4П2 15
Севилья
1 - 2 1 2
Реал СосьедадПерерыв
П1 150X 14.5П2 1.01
Эспаньол
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
П1 2.7X 3.35П2 2.5
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.95X 2.95П2 2.22

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
П1 6X 1.6П2 3.5
Лечче
2 - 1 2 1
Аталанта2 тайм
П1 1.35X 3.85П2 15
Торино
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.71X 3.55П2 5.8
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.58X 4.3П2 5.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
1 - 1 1 1
Байер2 тайм
П1 24X 4.75П2 1.22
Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.13
РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.77X 3.8П2 4.5
Унион
22:30
АугсбургНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.7X 4.2П2 4.7

Кубок Английской лиги

Новости
Ноттингем
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.12
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
П1 1.94X 3.65П2 4
Манчестер Сити
23:00
ЧелсиНе начат
П1 1.51X 4.6П2 6.2
Ливерпуль
23:00
ДербиНе начат
П1 1.53X 4.7П2 5.8
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Петржела: надо воссоединить на Кипре дуэт Дзюба-Кокорин. Оба любят деньги больше футбола, сработаются

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела предложил Артему Дзюбе перейти в "Арис", за который уже выступает Александр Кокорин.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы — подарок. Придется соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение, если он хочет играть в футбол. Есть еще один вариант: надо воссоединить дуэт Дзюба-Кокорин на Кипре. Оба любят деньги больше футбола, они сработаются", - приводит слова Петржелы Sport24.

Напомним, ранее стало известно, что Дзюба 3 ноября расторг свой контракт с "Адана Демирспор". Форвард выступал за турецкий клуб с лета, но не сумел закрепиться в качестве игрока основы. На его счету 5 матчей в составе "Аданы", в которых он отметился одним забитым голом.

Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис" с лета этого года. Он перебрался в команду на правах аренды из "Фиорентины". В нынешнем сезоне россиянин провел 9 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.


Петржела Дзюба Кокорин
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