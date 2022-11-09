"Сейчас любой клуб РПЛ для Дзюбы — подарок. Придется соглашаться на существенное понижение зарплаты и принимать любое предложение, если он хочет играть в футбол. Есть еще один вариант: надо воссоединить дуэт Дзюба-Кокорин на Кипре. Оба любят деньги больше футбола, они сработаются", - приводит слова Петржелы Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что Дзюба 3 ноября расторг свой контракт с "Адана Демирспор". Форвард выступал за турецкий клуб с лета, но не сумел закрепиться в качестве игрока основы. На его счету 5 матчей в составе "Аданы", в которых он отметился одним забитым голом.
Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис" с лета этого года. Он перебрался в команду на правах аренды из "Фиорентины". В нынешнем сезоне россиянин провел 9 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 ассиста.
Петржела: надо воссоединить на Кипре дуэт Дзюба-Кокорин. Оба любят деньги больше футбола, сработаются
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела предложил Артему Дзюбе перейти в "Арис", за который уже выступает Александр Кокорин.
Фото: ФК "Зенит"