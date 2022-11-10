"Он посмотрел на меня — услышал, что я говорю, и решил пойти по тому же пути (смеётся). Если бы это влияло, я бы каждую неделю говорил, что мне надо больше играть (смеётся). Можно, наоборот, наговорить такого, что потом тренер или руководство скажет, что ты дурак", — цитирует голкипера "Матч ТВ".
Ранее Тюкавин заявил, что зол из-за своего игрового времени. Из 15-ти матчей нынешнего сезона Российской Премьер-лиги, в которых принял участие футболист, в стартовом составе он выходил лишь 5 раз. Отметим, 20-летний нападающий отметился пятью голами и одной результативной передачей.
"Динамо" подходит к 17-му туру национального чемпионата на шестом месте в турнирной таблице. Подопечные Славиши Йокановича заработали 26 очков.
Лещук – о словах Тюкавина: если бы они влияли на игровое время, я бы это каждую неделю говорил
Вратарь "Динамо" Игорь Лещук поделился мнением о заявлениях форварда москвичей Константина Тюкавина по поводу малого количества игровой практики.
Фото: ФК "Динамо"