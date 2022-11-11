"Уже и так понятно, что в осенней части этого сезона Дивеев не сыграет. Что касается зимних сборов, то Игорь поедет в Турцию уже полностью восстановившимся и готовым. Уверен, так и будет", - цитирует агента Sport24.
Дивеев получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Торпедо". В 10-ти матчах национального первенства, в которых успел принять участие 23-летний защитник, он отметился голом и результативной передачей.
ЦСКА подходит к 17-му туру чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова записали на свой счет 29 очков.
Агент Дивеева: Игорь поедет с ЦСКА на сборы в Турцию полностью восстановившимся
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о сроках восстановления футболиста после травмы.
Фото: РПЛ