"Один человек что-то придумал или где-то услышал неправильно. Я лично ничего об этом не знаю. Может ли переход в "Локомотив" стать шагом назад? "Локомотив" всегда будет "Локомотивом", как бы они ни выступали. Все равно есть брендовые команды. "Локомотив" всегда будет топ-клубом", - цитирует Ежова Sport24.
Роман Ежов является воспитанником "Чертаново". С 2020 года полузащитник выступает за "Крылья Советов". В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что интерес к Ежову проявляет "Локомотив". Новым спортивным директором "железнодорожников" может стать экс-заместитель гендиректора "Чертаново" Дмитрий Поляцкин, который по слухам уже договорился с футболистом о потенциальном трансфере.
Ежов: может ли переход в "Локомотив" стать шагом назад? Есть брендовые команды, "Локомотив" всегда будет топ-клубом
Полузащитник "Крыльев Советов" Роман Ежов прокомментировал информацию о возможном переходе в "Локомотив".
Фото: ПФК "Крылья Советов"