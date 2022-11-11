"Торпедо" возглавил уважаемый тренер, работавший с большими командами в России. После зимних тренировочных сборов игра "Торпедо" изменится. Тренер сам говорил, что с этим набором футболистов он сможет выстроить отличную команду", — цитирует агента "РБ Спорт".
"Торпедо" сообщило о назначении Талалаева главным тренером в середине октября. Под его руководством столичная команда одержала одну победу в пяти матчах – оказалась сильнее ЦСКА в Кубке России.
К матчу 17-го тура чемпионата страны "автозаводцы" подходят на последнем месте в турнирной таблице – коллектив набрал 6 очков в 16-ти матчах.
Агент Савича: после зимних сборов "Торпедо" изменится. Тренер говорил, что выстроит отличную команду
Агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника "Торпедо" Игора Савича, поделился мнением о перспективах москвичей при главном тренере Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Торпедо"