"Я ничего не знаю. Не слышал, что кто-то хочет кого-то продать. Мое будущее? Пока никаких новостей. Все по-прежнему так же, как и ранее", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Химок" приняло решение выставить на трансфер около 10 игроков клуба в зимнюю паузу.
Химчане по итогам 16-ти туров Российской Премьер-лиги занимают предпоследнее место в турнирной таблице – ниже располагается только "Торпедо". Подопечные Спартака Гогниева имеют в активе 12 очков. В минувшие выходные подмосковная команда одержала первую победу с августа, добыв 3 очка в матче с "Оренбургом" (2:0).
Полузащитник "Химок" Камышев – о вероятной чистке состава: никаких новостей, все по-прежнему
Полузащитник "Химок" Илья Камышев отреагировал на слухи о предстоящей чистке состава в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Химки"