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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
ФакелНе начат
П1 1.85X 3.6П2 4.5
Крылья Советов
14:00
РостовНе начат
П1 2.33X 3.45П2 3.1
Торпедо
16:30
ЗенитНе начат
П1 18X 8.2П2 1.16
Локомотив
19:30
СпартакНе начат
П1 3.8X 3.75П2 1.96

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
14:00
Динамо МхНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.7
Волга Ул
16:00
УфаНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.28

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
15:30
БрентфордНе начат
П1 1.17X 8.2П2 15
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.49
Тоттенхэм
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 1.74X 4.1П2 4.5
Вест Хэм
18:00
ЛестерНе начат
П1 2.29X 3.35П2 3.25
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9.6
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.7
Ньюкасл
20:30
ЧелсиНе начат
П1 2.33X 3.35П2 3.2
Вулверхэмптон
22:45
АрсеналНе начат
П1 5.6X 4.1П2 1.61

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.53X 4.6П2 5.8
Сампдория
20:00
ЛеччеНе начат
П1 2.85X 3П2 2.85
Болонья
22:45
СассуолоНе начат
П1 2.4X 3.4П2 3.05

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вердер
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.5X 3.9П2 2.01
Аугсбург
17:30
БохумНе начат
П1 2.35X 3.4П2 3.1
Хоффенхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.23X 3.6П2 3.2
Байер
17:30
ШтутгартНе начат
П1 1.77X 4.1П2 4.3
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.32X 3.55П2 3.05
Шальке
20:30
БаварияНе начат
П1 12X 7.6П2 1.21

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
КлермонНе начат
П1 1.45X 4.8П2 7
Ренн
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4
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Полузащитник "Химок" Камышев – о вероятной чистке состава: никаких новостей, все по-прежнему

Полузащитник "Химок" Илья Камышев отреагировал на слухи о предстоящей чистке состава в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Химки"
"Я ничего не знаю. Не слышал, что кто-то хочет кого-то продать. Мое будущее? Пока никаких новостей. Все по-прежнему так же, как и ранее", - цитирует футболиста "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Химок" приняло решение выставить на трансфер около 10 игроков клуба в зимнюю паузу.

Химчане по итогам 16-ти туров Российской Премьер-лиги занимают предпоследнее место в турнирной таблице – ниже располагается только "Торпедо". Подопечные Спартака Гогниева имеют в активе 12 очков. В минувшие выходные подмосковная команда одержала первую победу с августа, добыв 3 очка в матче с "Оренбургом" (2:0).


Камышев Химки
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