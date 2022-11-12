"Если говорить про Карпина-тренера, думаю, он стал лучше. Превратился просто в топ-тренера. Он готов работать день и ночь… Он всегда чем-то занят, всегда при работе — совещается с тренерами, готовится к тренировке, читает специальную литературу", — цитирует Вартапетова "Матч ТВ".
Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством россияне вышли в стыковой турнир к чемпионату мира 2022, но не смогли сыграть против Польши – ФИФА и УЕФА объявили о временном отстранении национальных и клубных команд России в турнирах под своей эгидой.
В ноябре стало известно, что Российский футбольный союз продлил контракты с тренерским штабом Карпина до лета 2024 года.
Врач сборной России Вартапетов: Карпин стал лучше, превратился в топ-тренера
Врач сборной России Михаил Вартапетов поделился мнением о прогрессе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
Фото: Фратрия