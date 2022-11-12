– Конечно, буду смотреть чемпионат мира. Очень жаль, что там не будет России. Поэтому буду болеть за Бразилию. А так бы болел за Россию, ведь это моя вторая родина. Планирую ли я приехать в Россию? Хотел бы, думаю над этим. Сейчас ноябрь, пока не могу полететь. Но я очень сильно скучаю по России, – цитирует Ари "РБ Спорт".
Бразильский нападающий Ари начинал свою российскую карьеру с московского "Спартака", в который он перешел зимой 2010 года из голландского клуба "АЗ Алкмар". После этого в августе 2013 года Ари перебрался в "Краснодар", а зимой 2017 года – в "Локомотив". Летом 2021 года вернулся в "Краснодар", после чего остался без команды. Сейчас он играет в Бразилии. Больше всего матчей у Ари насчитывается за "Краснодар" – 172 при 54-х забитых мячах и 37-ми результативных передачах. На втором месте "Спартак" – 110 матчей, 29 голов и 17 результативных передач.
Ари: очень сильно скучаю по России, болел бы за нее на ЧМ-2022
Бывший нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари признался в том, что очень скучает по России.
Фото: РИА Новости