"Спартак" блистательно провел первую часть чемпионата. От команды не ждали такой уверенной игры, а они всех удивили. Абаскаль творит чудеса. Это самый сильный "Спартак" за последние 5 лет. Каждый игрок команды развивается при Абаскале — это самый большой успех главного тренера", - приводит слова Колоскова Sport24.
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" летом этого года, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли. Под руководством испанца красно-белые завершили первую часть чемпионата России на втором месте, отставая от "Зенита", который занимает первую строчку, на 6 очков. В последнем туре "Спартак" обыграл в московском дерби "Локомотив" (2:1).
Команде в этом календарном году предстоит еще два матча в розыгрыше Кубка России. В 4-х стартовых турах группового этапа "Спартак" набрал максимум очков, одержав 4 победы.
Колосков: Абаскаль творит чудеса. Это самый сильный "Спартак" за последние 5 лет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высоко оценил работу Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"