"Девятое место по итогам первой части сезона? Мы делим 7–9-е места с "Оренбургом" и "Ахматом". Оценка? Тяжело сказать. Четыре с минусом или три с плюсом", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Сегодня "Сочи" сыграл последний матч первой части сезона национального первенства. Подопечные Александра Точилина в гостях встретились с "Химками" и одержали победу со счетом 2:0 – ворота Ильи Лантратова поразили Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели.
Сочинцы остались на девятом месте по итогам 17-ти туров, команда набрала 25 очков.
Кравцов – об оценке "Сочи" за первую часть сезона РПЛ: четыре с минусом или три с плюсом
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов поделился мнением о результатах южан в осенней части текущего сезона Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Сочи"