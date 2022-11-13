Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
5 - 1 5 1
КраснодарЗавершен
Химки
0 - 2 0 2
СочиЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
КАМАЗЗавершен
Волгарь
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Кубань
0 - 1 0 1
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
3 - 1 3 1
Краснодар-2Завершен
Шинник
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Алания
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Фулхэм
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
2 - 3 2 3
ИнтерЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
СпецияЗавершен
Рома
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Монца
3 - 0 3 0
СалернитанаЗавершен
Милан
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Ювентус
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.86X 3.35П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Фрайбург
4 - 1 4 1
УнионЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
5 - 0 5 0
ОсерЗавершен
Нант
2 - 2 2 2
АяччоЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
АнжеЗавершен
Монпелье
1 - 1 1 1
РеймсЗавершен
Брест
2 - 1 2 1
ТруаЗавершен
Страсбур
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Монако
22:45
МарсельНе начат
П1 2.33X 3.5П2 2.9
Сделать ставку

Гафин – о словах Степашина про Шиманьского: мы продлили контракт, но понимаем политическую обстановку

Член СД "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на слова Сергея Степашина о полузащитнике Себастьяне Шиманьском, который минувшим летом был арендован "Фейеноордом".
Фото: Getty Images
Ранее Степашин заявил, что польский футболист никогда не вернется в Россию.

"С Себой мы переподписали контракт. У него следующим летом останется ещё три сезона по контракту. Но при этом мы понимаем, какая на сегодняшний день политическая обстановка… Сергей Владимирович говорил о том, что вероятность его трансфера на выход очень высокая", - цитирует функционера "Чемпионат".

Напомним, предыдущий контракт Шиманьского с "Динамо" действовал до лета 2023 года.

О переходе футболиста в "Фейеноорд" на правах аренды стало известно в июле этого года. В текущем сезоне Шиманьски вышел на поле в 13-ти матчах чемпионата Нидерландов, в которых записал на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи.


Гафин Степашин Динамо Шиманьски
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Член СД "Динамо" Гафин: переговоры по Захаряну прервались со стороны "Челси"
Карпин – о работе судей: самое страшное, что они отвечают – мы сами не понимаем, что надо свистеть 1
Гафин – о словах Степашина про Шиманьского: мы продлили контракт, но понимаем политическую обстановку
"РБ Спорт": "Краснодар", вероятнее всего, отправит в отставку главного тренера Сторожука 7
"Динамо" удержало победный счет с ЦСКА, Фомин не реализовал пенальти 30
Фомин впервые в карьере не смог реализовать пенальти в матче РПЛ
Тренер "Химок" Джиоев – о поражении от "Сочи": хотели забить первыми, но получили два нелепых гола
"Чемпионат": "Локомотив" 25 ноября назначит экс-гендиректора "Химок" вместо Леонченко
Медведев – о вероятности ухода Кассьерры: не несите ерунды, иноагенты! 2
Терехов: игроки "Сочи" недовольны Гараниным? Наглая ложь
ZenitCafe: Кассьерра может приостановить контракт с "Зенитом", игроком интересуются клубы Португалии 7
Тарханов: что-то непонятное с "Краснодаром" - на первый тайм против "Оренбурга" вообще никакой вышел эксклюзив
Кравцов – об оценке "Сочи" за первую часть сезона РПЛ: четыре с минусом или три с плюсом
Сторожук - о поражении от "Оренбурга": хочу извиниться за такую игру и результат. Оправдываться не хочется
Терехов: "Сочи" может претендовать на топ-3 РПЛ. Мы вице-чемпионы России
-