Ранее Степашин заявил, что польский футболист никогда не вернется в Россию.
"С Себой мы переподписали контракт. У него следующим летом останется ещё три сезона по контракту. Но при этом мы понимаем, какая на сегодняшний день политическая обстановка… Сергей Владимирович говорил о том, что вероятность его трансфера на выход очень высокая", - цитирует функционера "Чемпионат".
Напомним, предыдущий контракт Шиманьского с "Динамо" действовал до лета 2023 года.
О переходе футболиста в "Фейеноорд" на правах аренды стало известно в июле этого года. В текущем сезоне Шиманьски вышел на поле в 13-ти матчах чемпионата Нидерландов, в которых записал на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи.
Гафин – о словах Степашина про Шиманьского: мы продлили контракт, но понимаем политическую обстановку
Член СД "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на слова Сергея Степашина о полузащитнике Себастьяне Шиманьском, который минувшим летом был арендован "Фейеноордом".
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