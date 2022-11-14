Как сообщает источник, в числе претендентов на вакантный пост находится 5 российских тренеров. Среди них, как сообщалось ранее, старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин.
Напомним, ранее "Пари НН" объявил об уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера клуба. Он возглавлял нижегородцев с лета этого года, когда сменил на этом посту Александра Кержакова. После ухода из клуба Галактионов стал наставником "Локомотива".
"Пари НН" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 12-м месте в турнирной таблице. В активе команды 19 набранных очков.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": пять российских тренеров претендуют на место в "Пари НН"
"Пари НН" находится в поисках нового главного тренера.
Фото: ФК "Пари НН"