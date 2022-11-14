- На мой взгляд, Карпин и Семак - лучшие российские тренеры современности. Не могу сказать, кто из них лучше. Они оба являются абсолютными профессионалами своего дела и оба используют современные методы работы. Уверен, что и Карпин, и Семак совершенно спокойно смогут работать в Европе. Если им ничего не помешает, в будущем они смогут возглавить европейские топ-клубы и встретиться друг против друга на международной арене, - передает слова Рианчо "РБ Спорт".
53-летний Валерий Карпин возглавляет на правах совмещения "Ростов" и сборную России. Желто-синие в осенней части текущего сезона набрали 35 очков в 17 матчах, установив новый клубный рекорд, и занимают третье место в турнирной таблице с отставанием в 1 очко от идущего вторым московского "Спартака". 46-летний Сергей Семак является главным тренером петербургского "Зенита", с которым выиграл 4 чемпионства подряд и лидирует в нынешнем первенстве с 42 набранными очками в 17 матчах.
Рианчо: Карпин и Семак - лучшие российские тренеры современности, оба могут спокойно работать в Европе
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо назвал лучших на его взгляд российских тренеров.
Фото: РФС